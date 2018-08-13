Более 700 килограммов бытовых отходов было собрано раздельным способом в рамках акции «Экостанция», которая прошла в Токсово в минувшие выходные. Экологический проект, организованный местными активистами, поддержали 83 семьи.

Акцию по раздельному сбору мусора организует местная Группа региональной общественной организации защитников природы и прав граждан на благоприятную окружающую среду «Токсовские озёра». Уже третий месяц подряд каждое второе воскресенье на Привокзальной площади активисты собирают целую вереницу из огромных мусорных мешков. Эти отходы затем вывозит инициативная группа «Точка сбора». Волонтёры призывают жителей Токсово откладывать отдельно использованные батарейки, отдельно – упаковку (картон, стекло, пластиковые бутылки, алюминиевые банки). А также – не пользоваться полиэтиленовыми пакетами, а ходить в магазин с экосумкой или даже – авоськой.

Проект продвигается в жизнь при поддержке комитета по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской области. Помимо проведения «Экостанций», волонтёры из группы «Токсовские озёра» организуют среди населения лекции о бережном отношении к природе, субботники, экскурсии, участвуют в акциях против несанкционированного захвата берегов озёр. Они выпускают и распространяют буклеты на темы: «Вместе поможем природе», «Дадим упаковке второй шанс» или «Мы вместе – отходы раздельно».