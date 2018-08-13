Всеволожский район оказался лучшим в дворовых видах спорта
В центре активного отдыха «Туутари-Парк» в Ломоносовском районе 11 августа прошел региональный этап Летнего фестиваля дворовых и национальных видов спорта Ленинградской области. В фестивале приняло участие около 300 детей и взрослых из 10 районов Ленобласти: Бокситогорский, Всеволожский, Ломоносовский, Лужский, Сосновый Бор, Тосненский, Гатчинский, Приозерский, Кировский, Тихвинский.
Девочки и мальчики в возрасте 14–16 лет соревновались по следующим видам спорта: пионербол, стритбол, мини-футбол, легкая атлетика (800 м и 1500 м), ОФП (отжимание и перетягивание каната), национальные виды – финские городки (поппи) и метание сапога.
Победителями и призерами стали следующие команды:
по пионерболу – смешанная команда
1 место – Всеволожский район
2 место – Лужский район
3 место – Гатчинский район
по мини-футболу – юноши
1 место – Тихвинский район
2 место – Лужский район
3 место – Бокситогорский район
по стритболу –
юноши
1 место – Всеволожский район
2 место – Лужский район
3 место – Гатчинский
девушки
1 место – Всеволожский район
2 место – Гатчинский район
3 место – Кировский район
по перетягиванию каната – смешанная команда
1 место – Всеволожский район
2 место – Тосненский район
3 место – Кировский район
по отжиманию –
девушки
1 место – Всеволожский район
2 место – Тосненский район
3 место – Ломоносовский район
юноши
1 место – Всеволожский район
2 место – Тосненский район
3 место – Гатчинский район
по легкой атлетике –
юноши
1 место – Гатчинский район
2 место – Всеволожский район
3 место – Приозерский район
девушки
1 место – Гатчинский район
2 место – Лужский район
3 место – Кировский район
по метанию сапога – смешанная команда
1 место – Всеволожский район
2 место – Гатчинский район
3 место – Приозерский район
в городках финских – смешанная команда
1 место – Приозерский район
2 место – Гатчинский район
3 место – Всеволожский район
В общекомандном зачете: на 1 месте – Всеволожский район, на 2 месте – Гатчинский район, на 3 месте – Приозерский район.
Дети и тренеры были награждены медалями и дипломами, а также спортивными подарками. Команды-победительницы поедут 24–26 августа в Самару на всероссийские соревнования среди дворовых команд.