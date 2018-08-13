В центре активного отдыха «Туутари-Парк» в Ломоносовском районе 11 августа прошел региональный этап Летнего фестиваля дворовых и национальных видов спорта Ленинградской области. В фестивале приняло участие около 300 детей и взрослых из 10 районов Ленобласти: Бокситогорский, Всеволожский, Ломоносовский, Лужский, Сосновый Бор, Тосненский, Гатчинский, Приозерский, Кировский, Тихвинский.

Девочки и мальчики в возрасте 14–16 лет соревновались по следующим видам спорта: пионербол, стритбол, мини-футбол, легкая атлетика (800 м и 1500 м), ОФП (отжимание и перетягивание каната), национальные виды – финские городки (поппи) и метание сапога.

Победителями и призерами стали следующие команды:

по пионерболу – смешанная команда

1 место – Всеволожский район

2 место – Лужский район

3 место – Гатчинский район

по мини-футболу – юноши

1 место – Тихвинский район

2 место – Лужский район

3 место – Бокситогорский район

по стритболу –

юноши

1 место – Всеволожский район

2 место – Лужский район

3 место – Гатчинский

девушки

1 место – Всеволожский район

2 место – Гатчинский район

3 место – Кировский район

по перетягиванию каната – смешанная команда

1 место – Всеволожский район

2 место – Тосненский район

3 место – Кировский район

по отжиманию –

девушки

1 место – Всеволожский район

2 место – Тосненский район

3 место – Ломоносовский район

юноши

1 место – Всеволожский район

2 место – Тосненский район

3 место – Гатчинский район

по легкой атлетике –

юноши

1 место – Гатчинский район

2 место – Всеволожский район

3 место – Приозерский район

девушки

1 место – Гатчинский район

2 место – Лужский район

3 место – Кировский район

по метанию сапога – смешанная команда

1 место – Всеволожский район

2 место – Гатчинский район

3 место – Приозерский район

в городках финских – смешанная команда

1 место – Приозерский район

2 место – Гатчинский район

3 место – Всеволожский район

В общекомандном зачете: на 1 месте – Всеволожский район, на 2 месте – Гатчинский район, на 3 месте – Приозерский район.

Дети и тренеры были награждены медалями и дипломами, а также спортивными подарками. Команды-победительницы поедут 24–26 августа в Самару на всероссийские соревнования среди дворовых команд.