Сегодня в России отмечается День строителя. Всеволожский район – это огромная строительная площадка, где возводятся производственные здания и целые жилые массивы, как грибы после дождя растут коттеджные поселки, высотки подпирают небо, территории активно застраиваются, и вот уже на карте Лен­области появился новый город – Кудрово…

Как ни парадоксально может показаться на первый взгляд, но развитие строительной отрасли – это проверенный в мировой практике способ поднять на ноги всю экономику страны, снять бытовую и любую иную напряженность. В этом уверен мой собеседник, профессор Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, доктор экономических наук, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный строитель РФ Анатолий Николаевич Асаул – впрочем, перечислить все его регалии, действующие и номинальные звания довольно затруднительно. Как и привести список наград – который занимает несколько страниц убористого текста. Достаточно сказать, что Анатолию Асаулу присуждено более 50 наград и почётных званий, в том числе международных. Есть среди них и такая – «Рыцарь науки и искусства», которая в значительной степени характеризует нашего героя.

При всем при этом Анатолий Николаевич – человек искренний, абсолютно демократичный в общении и сам нашел время для того, чтобы приехать к нам в редакцию и в преддверии профессионального праздника «рассказать свою жизнь».

Как молоды мы были…

Родом Анатолий Николаевич с Полтавщины, из поселка Решетиловка. В 1966 году окончил школу, и, как многие его сверстники, «двинул» в большой город – поступать в вуз, получать высшее образование.

«Решетиловский военкомат направил меня на учебу в Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова, что в Петергофе, – вспоминает Анатолий Николаевич. – Но тут такая история вышла… В общем, факультет, куда меня прикрепили, готовил офицеров для службы на подводных лодках. Я как представил себя в замкнутом пространстве, на большой такой глубине, в автономном плавании, длящемся полгода… Нет, не мое это дело, да и душа, если честно, к военной службе – так, чтобы на всю жизнь, – не лежала. Но документы-то уже в приемной комиссии – пришлось сознательно завалить один из экзаменов.

У ворот училища нас ждали «агитаторы» от других вузов, прямо налетели – ну я и подал документы в ЛИИЖТ – а что, железные дороги строить – дело почётное и перспективное.

А вокруг шумит огромный прекрасный город – Ленинград меня ошеломил, покорил сразу. Гулял по улицам ночи напролет, не готовился, конечно, ну и завалил экзамены уже по-настоящему.

Вернулся домой, что характерно, аккурат в День работников железнодорожного транспорта. Да… знаки – они повсюду… Отец обрисовал мою перспективу в Решетиловке: работа на кирпичном заводе – таскать вагонетки, разгружать поддоны с горячим кирпичом. Тяжелый, изнурительный труд, а я ведь уже и другую жизнь краешком глаза повидал… В общем, уболтал маму, она дала денег на билет, и махнул я обратно в Ленинград.

После экзаменов меня приняли в ЛИИЖТ на вечернее отделение по специальности «строительные машины и оборудование». Перед подачей документов в институт я поступил на работу в СУ­308 треста Севзаптрансстрой. Прописали меня по адресу: «станция Рахья, вагоны СУ­308». Работал на электрификации железной дороги Ириновского направления и на Невскую Дубровку разнорабочим, потом строил жилой дом в Ручьях и т.д. – а что делать, «лимита»… Потом получил шикарные «апартаменты» – место в рабочем общежитии на Лиговке, в комнате на 18 человек».

Здесь нужно отметить, что Анатолий Николаевич сразу же включился в активную комсомольскую деятельность и в 1968 году уже был членом комитета ВЛКСМ родной организации. Работа на стройке – не сахар, контингент там сложный, многие прошли войну и не получили образования, да и молодежь рассматривала это место работы просто как возможность «перекантоваться». Однако кипучая натура в сочетании с четким пониманием текущего момента очень скоро вывела Анатолия Асаула в несомненные лидеры – сам он, будучи «человеком из народа», как никто другой, умел найти подход к каждому рабочему, организовать, например, субботник, да так, что люди воспринимали сверхурочную работу как праздник.

«При всей занятости на производстве и общественной работе, студентом я был усердным, выходные дни проводил в «публичке» – продолжает свой рассказ Анатолий Николаевич. – Хотя учеба давалась не просто, да и частые командировки не способствовали учебе, соответственно, и «хвостов» понабирал… В общем, пришлось перевестись на заочное отделение, которое успешно окончил в 1972 году, получив диплом инженера-механика. Работу мне предложили на выбор: машиниста экскаватора или погрузчика, ИТРовской вакансии в СУ­308 не было. Я выбрал второе и работал на стройдворе. Уволиться не позволяла лимитная прописка».

Активного и перспективного комсомольца с горячим сердцем и – главное – с четким планом необходимых действий – заметили и в том же 1972 году пригласили на работу в Смольнинский РК ВЛКСМ на должность инструктора орготдела по строительной группе.

«Я был убежден, и жена мои эти убеждения разделяла, что кто в армии не служил – тот не мужик, – продолжает Анатолий Николаевич. – И вот, имея «бронь», как работник аппарата Смольнинского РК ВЛКСМ, я настоял, чтобы меня призвали на службу в армию. Служил я в милицейском полку на Измайловском проспекте. Служил добросовестно, имел Почетные грамоты и сфотографирован у Знамени части».

Завершая повествование о том, как формировалась жизненная позиция моего героя, я приведу его высказывание: каждый человек сам для себя определяет, что значит быть гражданином.

Для Асаула – это быть достойным человеком; уважаемым земляком; отличным семьянином и преданным другом; любить наследие предков, что досталось тебе и твоим соотечественникам. На протяжении всей жизни повышать свой уровень образованности, ощущать степень ответственности, которую возложило на тебя общество.

Любовь по имени Татьяна

В 1971 году Анатолий Николаевич Асаул стал женатым человеком – навсегда отдал свое сердце прекрасной девушке Тане. К слову, чета Асаулов – почти односельчане, Татьяна Николаевна окончила с золотой медалью ту же решетиловскую школу, что и ее будущий супруг.

«Встречаться мы стали, когда Татьяна уже училась в Харьковском фармацевтическом институте, – продолжает свой рассказ Анатолий Николаевич. – Я ее завоёвывал, готовился к каждому свиданию, как мог, окружал вниманием, водил по любимым местам Ленинграда, ставшего мне практически родным… Летал самолетом в Харьков на свидания, назначал встречи в Москве, которые неизменно заканчивалась на «Седьмом небе» Останкинской телебашни.

Поженились, получили комнату в коммуналке. Четырнадцать квадратных метров счастья… Семь семей, кроме нас, шесть газовых горелок, «удобства» через лестничную площадку – а нам все нипочем. Эх, молодость…»

Сейчас Татьяна Николаевна на пенсии, но без дела не сидит и ведет обширное домашнее хозяйство – кролики, курицы, большой сад и цветник, а ещё коллекционирует куклы, да и двенадцать внуков требуют постоянного внимания. К тому же она ведет активную общественную деятельность, организует выставки кукол из своей коллекции в детских библиотеках, а за двадцатилетнюю работу в участковой избирательной комиссии Порошкино получила благодарственное письмо, подписанное председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.

У Анатолия Николаевича и Татьяны Николаевны двое замечательных, талантливых сыновей,

о которых следовало бы рассказать отдельно.

Жизнь как она есть

Но мы вернемся к нашему герою. После службы в армии он поступил на работу в «ГлавЛенинградСтрой», где прошел служебную лестницу от механика до начальника участка. Потом перешел на работу в «Трестсевзапэлеватор», где работал главным инженером и начальником управления механизации. Дальше было ОАО «Проектно-строительное объединение «Леноблагрострой» (генеральный директор, председатель Совета директоров). Результат работы – звание «Заслуженный строитель РФ».

«Знаете, мне всегда было жаль, что люди, накопившие знания и опыт за годы успешной и плодо­творной работы, держат все в «кубышке», не могут или не хотят передавать свои поистине бесценные наработки молодому поколению, – делится Анатолий Николаевич. – Именно поэтому я долгое время совмещал производственную деятельность с научно-преподавательской работой, читая лекции в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете». В 2004 — 2008 г.г. Анатолий Асаул по совместительству — главный научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН. С 2006 года он — директор АНО «Институт проблем экономического возрождения», а с 2000 года – профессор Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета.

В 2004 г. по инициативе и при непосредственном участии профессора Анатолия Николаевича Асаула было возобновлено издание научного журнала «Экономическое возрождение России». Да, кстати, в одном из номеров журнала (№ 3, 2006 г.) он разместил передовицу «Эффективное муниципальное самоуправление – путь к процветанию района», посвященную родному Всеволожскому району. В этой статье он отмечает: «Я с особенной гордостью отношусь к званию «Почетный гражданин города Всеволожска и Всеволожского района» – к доверию, оказанному мне жителями Всеволожска и Всеволожского района, и стараюсь оправдывать его своим служением на ниве науки и образования на благо экономического возрождения России». Профессор А.Н. Асаул также является учредителем серии научных книг «Экономическое возрождение России». В настоящее время издано 58 томов, часть из них имеется и во Всеволожской городской библиотеке им. Ю.Г. Слепухина. Профессор А.Н. Асаул активно участвовал в разработке Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования второго поколения. Под его руководством и при непосредственном участии были разработаны и впоследствии утверждены Департаментом образовательных программ и стандартов профессионального образования Министерства образования РФ примерные программы дисциплин «Организация предпринимательской деятельности» и «Экономика недвижимости».

Впоследствии по этим программам профессором А.Н. Асаулом были подготовлены и изданы учебники с грифом Министерства образования и науки РФ. По результатам конкурса среди преподавателей высших учебных заведений, проводимого Фондом отечественного образования, А.Н. Асаул признан лауреатом за учебник «Экономика недвижимости» (кстати, наукометрический показатель – индекс Хирша – Анатолия Асаула – 45. Он также входит в пятёрку самых цитируемых экономистов России).

К слову, все эти сведения – весьма неполные и отрывочные, – я почерпнула из Википедии – да-да, нашему земляку там посвящена серьезная статья. Сам Анатолий Николаевич «этапы большого пути» своей жизни считает естественным движением к намеченной цели и не вдается в подробности.

Научная школа

Кроме не одной сотни научных работ и публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, профессор Анатолий Асаул является основателем научной школы. Называется она сложно и непонятно для непосвященных – «Методологические проблемы эффективности региональных инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы». Научная школа получила признание российской и международной научной общественности и достигла существенных теоретических и практических результатов.

Он является основателем нескольких научных направлений в экономике строительства. Почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» (2009 г.) присуждено, в том числе, и за разработку научного направления «Сетевые организации в строительстве». Научной школой подготовлено более 80 монографий и 100 учебных изданий. Под руководством профессора А.Н. Асаула защитили и получили ученые звания кандидата экономических наук 33 молодых ученых и 10 докторов экономических наук. Государство высоко оценило его деятельность. 9 апреля 2018 года Указом Президента РФ наш земляк награжден орденом Дружбы.

Но у Анатолия Асаула – члена совета почетных граждан при главе администрации МО «Всеволожский муниципальный район» – есть другая «школа», уроки которой может усвоить каждый, – целеустремленность и трудолюбие, доброжелательность и честность откроют любому дорогу к успеху.

В завершение нашей беседы Анатолий Николаевич попросил меня со страниц нашей газеты от его имени поздравить всех коллег-строителей с их профессиональным праздником, пожелать им крепкого здоровья, мира и благополучия их близким и успешной работы на благо нашей Родины.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона КРУПНОВА