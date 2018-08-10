В Заневском поселении возле торгового центра «Мега Дыбенко» началось строительство новой площадки для скейтеров, которая обещает стать центром притяжения профессионалов и начинающих райдеров.

На площадке будет оборудован полноценный бетонный сухой бассейн для любителей экстрима, сообщает пресс-служба администрации Заневского поселения. Там впервые в России разместят бетонный коупинг, предназначенный для трюков на грани по периметру чаши, глубина которой составит 1,8-2,2 метров. Проявить свое мастерство можно будет и с помощью специальных ограждений и фигур.

Площадку планируют открыть в конце августа. Она станет второй по счету в Заневском поселении. Первый скейт-парк, площадью 1400 квадратных метров построили осенью 2015 года. В нем установлены рампы, разгонки разного типа, плаза и пирамида.