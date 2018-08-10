Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков в деревне Корабсельки задержали гражданина, у которого изъяли крупную партию наркотического средства – 200 граммов метадона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали у одного из домов деревни Корабсельки Всеволожского района 39-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотических средств.

Он был доставлен в территориальное подразделение полиции, где в ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли полимерный пакет с наркотическим средством «метадон» массой 200 граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.