Должникам за газ перекрывают трубу

Специалисты компании «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» совместно с сотрудниками газораспределительных организаций провели очередные рейды по отключению от газоснабжения абонентов-должников в Ленинградской области. Всеволожский район в лидерах антирейтинга – здесь был выявлен и наказан самый злостный неплательщик-рекордсмен.

В ходе рейда газовики приостановили поставку жителям в поселках: Новоселье (Ломоносовский р-н), Пески (Выборгский р-н), Мины, Вырица и Никольское (Гатчинский р-н), а также в коттеджном поселке Охта-Йоки (Всеволожский р-н). Именно здесь, в поселке Охта-Йоки, был отключен от газа неплательщик-рекордсмен. Он отапливал свой дом бесплатно и сэкономил тем самым 137 тыс. руб. Впрочем, такая экономия обернется дополнительным тратами – чтобы возобновить подачу газа абоненту придется не только погасить долг, но и оплатить работу по отключению и подключению газоснабжения.

«Долги у абонентов образуются по разным причинам, но наша компания всегда готова пойти навстречу и предложить, например, оплату долга в рассрочку. Для этого неплательщику необходимо обратиться в абонентский пункт и написать заявление, в котором указать график погашения задолженности. Если должник сделает это своевременно, он избежит дополнительных трат, т.к. работы по отключению и подключению к системе газоснабжения, согласно законодательству, оплачивает абонент», – рассказал начальник управления по работе с социально значимыми потребителями ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Денис Австрийский.

Попасть в список потребителей, которым будет приостановлено газоснабжение из-за долгов, можно и после двух месяцев просрочки оплаты квитанций за газ, поэтому компания «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» рекомендуем абонентам не доводить ситуацию до крайних мер и оплачивать счета за газ вовремя.

Следующие рейды по отключению должников от газоснабжения пройдут в Выборгском, Курортном, Петродворцовом и Пушкинском районах Санкт-Петербурга, а также в Ленинградской области в поселках: Рощино (Выборгский р-н), Вырица и Сиверский (Гатчинский р-н), Кузьмолово, Касимово, Агалатово и Белоостров (Всеволожский р-н). Кроме того, в Ленинградской области будет приостановлено газоснабжение должникам, проживающим в городах: Гатчина, Кировск, Сосновый Бор, Тихвин, Тосно и в Лодейное поле.