Энколово ждет в гости друзей

В деревне Энколово Всеволожского района 25 августа пройдет III Межнациональный фестиваль «Энколово собирает друзей», который посвящен дню рождения Ленинградской области.

Основная программа фестиваля начнется в 12.00. Гостей ждет презентация чувашского национального праздника «Акатуй», мастер-классы по национальной вышивке, изготовлению салфеток и кукол, плетению кушаков, ярмарка традиционных изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, народные игры и забавы. Также в программе фестиваля – пленэр художников, участников творческого объединения «Этновзгляд» и концерт с участием творческих фольклорных вокальных и танцевальных коллективов национально-культурных объединений Ленинградской области.

Фестиваль «Энколово собирает друзей» организован Домом дружбы Ленинградской области и Домом дружбы Всеволожского района при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

До места проведения фестиваля «Энколово собирает друзей» (Ленинградская область, Всеволожский район, д. Энколово, ул. Мира, д.1, площадка проведения праздника «Сабантуй») можно добраться от Финляндского вокзала и от ж/д станции Девяткино до станции Кузьмолово. Далее до места проведения праздника автобусом. Также проехать можно от ст. м. «Проспект Просвещения» (маршрутка № 413), от ст. м. «Парнас» (маршрутка № 674) и от ст. м. «Девяткино» (маршрутка № 680).