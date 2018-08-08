Строительство полигона ТБО в Куйвозовском поселении обсудили на общественных слушаниях

Общественные слушания по проекту строительства полигона твёрдых промышленных и коммунальных отходов «Вуолы-ЭКО» в Куйвозовском поселении прошли 7 августа в зале заседаний администрации Всеволожского района.

Представитель заказчика И.С. Прохорова рассказала о целях и задачах предполагаемого объекта строительства. По её словам, на будущем полигоне площадью 10 гектаров для размещения ТБО будет осуществляться карьерная выемка, то есть отходы будут «укрыты» под землёй. При этом будет предусмотрена достаточная гидроизоляция и пересыпка отходов для обеспечения безопасности окружающей среды. При этом уровень захоронения отходов не будет превышать естественных высотных отметок. Она заверила присутствующих, что, поскольку запланированная мощность полигона не велика, к приёму планируются только отходы из ближайших населённых пунктов и садоводств.

Заместитель генерального директора ООО «Проектный институт «Петрохим-технология» Л.А. Алексеев – куратор проекта полигона – рассказал о технических особенностях проекта и гарантировал безопасность полигона для окружающей среды.

Докладчики ответили на непростые вопросы заинтересованных граждан и приняли участие в горячих прениях. В итоге все замечания и предложения участников слушаний были занесены в протокол заседания.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО