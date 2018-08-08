В субботу, 11 августа, можно будет наблюдать последнее в текущем году солнечное затмение. Затмение будет частичным: Луна, проходя между Землей и Солнцем, лишь частично скроет солнечный диск от наблюдателя, находящегося в определенных местах на Земле.

Затмение можно будет наблюдать на большей части территории России почти два часа. Оно начнется в 12.36 по московскому времени. Максимальная фаза наступит в 13.23. Закончится явление в 14.08. Луна закроет примерно 31% солнечного диска. Следующее солнечное затмение ожидается в 2019 году, и оно тоже будет небольшим.