На Вантовом мосту ограничат движение до октября

На Большом Обуховском мосту, на км 83 внешнего кольца КАД, будут перекрыты две полосы движения. Ограничение связано с началом производства работ по замене деформационного шва.

– В период с 11 августа по 4 сентября 2018 года будет организовано перекрытие полосы безопасности, первой и второй полос движения, а с 5 сентября по 1 октября 2018 года перекрытие третьей и четвёртой полос. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части моста, затем на другой.