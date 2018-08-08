Российский экипаж женской четвёрки без рулевого завоевал золотую медаль чемпионата Европы по гребному спорту в дисциплине «академическая гребля». В составе «золотой четверки» выступила Екатерина Потапова – жительница Всеволожска.

Екатерина Потапова – мастер спорта, многократный чемпион России, состоит в составе сборной России по академической гребле с 2012 года. В команде с нашей землячкой первую победу на этом чемпионате для российской сборной в упорной борьбе добыли Анастасия Тиханова, Екатерина Севастьянова и Елена Орябинская. Они преодолели дистанцию за 6 минут 39,97 секунды. Вслед за ними с небольшим отрывом к финишу пришли спортсменки из Румынии (6:41,87), а на третью позицию встали представительницы Польши (6:42,58).

Соревнования по гребному спорту проходят в рамках первого Объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта, который продлится до 12 августа. Он также включает состязания по синхронному плаванию, велосипедному спорту, спортивной гимнастике, синхронному плаванию, лёгкой атлетике, прыжкам в воду, триатлону и гольфу.