На стадионе Токсовского центра образования в субботу, 11 августа, в 11.00 состоится футбольный мастер-класс Алексея Игонина.

Принять участие в тренировке с известным футболистом смогут как опытные спортсмены, так и те, кто делает в футболе только первые шаги. Программа мастер-класса не разглашается, однако Алексей обещает: будет несложно, но полезно.

В 10.30 начнется сбор зрителей и участников встречи, в 11.00 – открытая тренировка с Алексеем Игониным. В 11.45 – пресс-подход, после которого гостей ждёт фотосессия и автограф-сессия для всех желающих. Вход свободный.

Алексей Игонин – российский полузащитник (ранее – защитник), с 2001 по 2003 год – капитан команды «Зенит». Выступал за клуб «Анжи». Дважды выходил на поле в составе сборной России.