В 47-м регионе ремонтируют дороги Волховского, Всеволожского, Гатчинского и Ломоносовского районов. Чтобы не собирать огромные пробки, на трассах не перекрывается движение транспорта, часть работ производится ночью.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, в рамках контрактов на данный момент уже выполнены срочные восстановления асфальта на площади 52 тыс. кв. м. Дорожники применяют частичную замену верхнего слоя покрытия с помощью технологии «асфальтовых карт», а также метод струйно-инъекционного распыления горячей асфальтобетонной смеси.

Во Всеволожском районе идет обновление асфальта на подъезде к деревне Ёксолово: там будет применен метод горячей регенерации, который дополнительно усилит основание трассы.

Заказчиком работ по ремонту и содержанию региональных трасс выступает ГКУ «Ленавтодор». Обращений автомобилистов круглосуточно ждут в диспетчерской службе организации по телефону – 8 (812) 251-42-84.