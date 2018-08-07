Иван Яворский, педагог вокальной мастерской «Восторг» Кузьмоловского дома культуры, стал обладателем Гран-при конкурса «Калейдоскоп эстрады». Заключительный этап вокального турнира прошел 4 августа под патронажем Летних Книжных Аллей на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге.

Молодые вокалисты соревновались в мастерстве исполнения песен, вошедших в золотую коллекцию советской эстрады. Организаторы получили огромное количество заявок. Отборочный тур был заочным, а 50 лучших участников выступили 4 августа. В состав жюри конкурса вошли композитор Сергей Баневич; певец, создатель театра «Родом из блокады» Макар Алпатов; пианистка и певица Наталия Свойская. Председатель жюри – солист Мариинского театра Владимир Самсонов.

На сцене петербургских Книжных Аллей звучали мелодии Богословского и Дунаевского, Бабаджаняна и Пахмутовой, Таривердиева и Колкера, а также других советских композиторов.

– Диплом Гран-при мне вручил заслуженный артист России Макар Алпатов. Кубок я получил из рук председателя жюри, заслуженного артиста России, солиста Мариинского театра и руководителя эстрадно-джазового направления Международной академии музыки Елены Образцовой – Владимира Самсонова, – рассказал Иван Яворский. – На память об этом дне у меня теперь есть также ценные призы – новенький граммофон, чудесная книга Эдиты Пьехи с её личным автографом, настенные часы в виде грампластинки с портретом Владимира Высоцкого и очень полезный подарок – сертификат на 4 часа записи в легендарной студии звукозаписи «Мелодия».