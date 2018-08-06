Комитет по образованию проинспектирует школы Всеволожского района

Ежегодно специалисты комитета по образованию Всеволожского района проверяют готовность школ и детсадов к 1 сентября. Комиссия создана при администрации Всеволожского района. На днях такая инспекция прошла в Детском саду № 4 города Всеволожска.

– В нашем ведении находятся три детсада, – информирует заведующая Вера Андриевская. – Учреждение на Балашова, 4 рассчитано на 160 детей, на Вокка, 10 – на 350 детей и маленькое здание на Колтушском шоссе, 124 – на 60 детей. В период летних каникул дошкольное учреждение посещают мало ребят. С первого сентября ожидаем большой поток детей.

По словам Веры Константиновны, специалисты учреждения постоянно повышают профессиональную квалификацию. Отметим, что в детсаду работает один из лучших логопедов в районе. Ее уже представили к награде Министерства образования России.

В ходе рейда комиссия не нашла существенных нарушений, а небольшие замечания руководство детсада обязано устранить к 25 августа.

– Согласно плану действий с 26 июня по 9 августа должны проверить все детсады и школы района, – рассказывает главный специалист отдела развития муниципальной системы образования комитета Анжелика Ухарева. – Иногда получается, что за день надо проинспектировать более десяти объектов. Так было в Мурино, где пришлось задержаться до поздней ночи. В комиссию входят представители администрации, нашего комитета, Всеволожского районного методического центра, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, территориального управления Госпожнадзора, ГИБДД, УМВД, МКУ «Единая служба заказчика».

Ирэн ОВСЕПЯН