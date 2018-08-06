Имя писателя Юрия Слепухина хорошо известно российскому читателю, в том числе и всеволожскому – мы неоднократно публиковали материалы о его жизни и творчестве – читатели знают, что во Вторую мировую войну подростком он был угнан вместе с семьей в Германию, на себе в полной мере испытал жизнь «остарбайтера» в немецких трудовых лагерях. После победы над Германией, освобожденный союзниками, был вывезен в Бельгию, затем в качестве «перемещенного лица» эмигрировал в Аргентину, на Родину вернулся в 1957 году, во времена так называемой «хрущевской оттепели», стал одним из первых репатриантов, то есть «возвращенцев», казалось бы, искренне принятых страной Советов.

Его человеческая и творческая судьба складывалась непросто, несмотря на то, что его книги были горячо приняты читателями, особенно роман «Перекресток» – о довоенной юности и начале Великой Отечественной. Писал много, печатали мало. Жить, как и большинству репатриантов, разрешили только в провинции и даже подальше от больших городов. С немалыми сложностями Юрию Григорьевичу удалось перебраться под Ленинград: сначала в город Ломоносов, а затем и в город Всеволожск, где он и прожил на улице Достоевского почти 34 года.

Здесь были написаны все произведения последних десятилетий, в том числе «Тьма в полдень», изданная в 1968­м, «Сладостно и почетно» – 1985, роман «Ничего, кроме надежды», завершающий великую тетралогию о войне, названную критиками «Война и мир» XX столетия».

Здесь же, во Всеволожске, на красивом сельском кладбище на Красной горке писатель нашел место последнего упокоения. Жизнь Юрия Григорьевича Слепухина оборвалась трагически: его сбила машина совсем недалеко от дома, благодаря усилиям всеволожских врачей он прожил еще 2 года, но 6 августа 1998­го его не стало. Накануне, 1 августа, писатель встретил свой 72­й день рождения. Ему желали творческого долголетия и завершения очередного романа с символическим названием «Не подводя итогов»… Он и в самом деле не подвел итоги, не собирался, не успел, не дописал… Но сегодня литературная общественность, коллеги, критики, а самое главное — читатели, подводят итоги творческой деятельности писателя Юрия Слепухина. В этом году исполняется 20 лет со дня его ухода. В канун дня памяти Юрия Григорьевича наш корреспондент встретилась с женой писателя Н.А. Слепухиной, генеральным директором Благотворительного фонда имени Ю.Г. Слепухина «Лучшие книги – библиотекам», который вот уже 15 лет работает с большой отдачей.

КОРР. Наталья Александровна, вы так и продолжаете жить в этом доме, по улице Достоевского, где Юрий Григорьевич не дописал, не поставил точку в своем последнем романе «Не подводя итогов», в окружении мировых знаменитостей: рядом улица Льва Толстого, проспект Гончарова, Гоголя и т.д. По странной случайности все улицы этого микрорайона Всеволожска носят имена наших великих писателей…

Н. СЛЕПУХИНА. И этот «писательский квартал» завершается на Мельничном Ручье, в самом конце есть такая небольшая, но очень живописная и зеленая улица писателя Юрия Слепухина. Городская библиотека Всеволожска тоже носит имя Юрия Григорьевича. Все на своих местах, всеволожцы чтят память своего земляка. Кроме того, активно работает Фонд его имени. Председателем Совета Фонда является талантливый писатель, внучатый племянник великого композитора Михаил Сергеевич Глинка, один из тех немногих писателей, с кем Юрий Григорьевич был душевно близок и дружил при жизни. И для одного из сборников, которые мы издали за последние годы, Михаил Сергеевич написал великолепные воспоминания о Слепухине. Председателем Попечительского Совета Фонда является Михаил Никитич Толстой, это внук великого писателя Алексея Толстого.

В октябре этого года нашему Фонду исполнится 15 лет. Небольшой, но очень важный для нас юбилей, и мы, конечно, пытаемся подводить некоторые итоги того, что сделано за эти годы. А сделано немало: выпущено 5­томное издание произведений Ю.Г. Слепухина, самое полное на сегодняшний день, большая часть тиража которого безвозмездно передана в фонды российских библиотек, прежде всего – Ленинградской области. Проведены пять благотворительных концертов «Мастера искусств – народному просвещению», десятки читательских конференций и презентаций изданий Фонда. Совместно с Областной библиотекой много лет продолжается просветительский проект «Лучшие книги – библиотекам». Выпущен биографический сборник по итогам работы конференции в Институте русской литературы (Пушкинском доме) РАН к 85­летию Юрия Григорьевича: «Юрий Слепухин: XX век. Судьба. Творчество». Проведены две Международных научных конференции «Слепухинские чтения», по итогам работы выпущен сборник Трудов «Слепухинские чтения – 2014»: «Эмигранты и репатрианты XX века». Сейчас готовится к выходу сборник «Зарубежная Россия.

XX век» – по итогам «Слепухинских чтений – 2016». В общем, сделано немало.

Отрадно, что к работе Фонда присоединился Ставрополь. Ольга Константиновна Страшкова, доктор наук, профессор Северо-Кавказского федерального университета, и ее коллеги принимали участие в «Слепухинских чтениях» 2014 и 2016 годов. И это, конечно, не случайно. «Корни» Юрия Григорьевича и его семьи – в Ставрополье. Оттуда угоняли их семью на работы в Германию, и этот город в качестве города Энска присутствует и в его «Перекрестке», и в романах «Тьма в полдень», и «Ничего, кроме надежды», во всей его тетралогии. Поэтому в Ставрополе стали проводить «Малые Слепухинские чтения», в прошлом году меня пригласили в Ставрополь участвовать в уже третьей по счету конференции, и я была счастлива увидеть огромный интерес, в том числе не только со стороны ученых, но и со стороны студентов, аспирантов, к творчеству Юрия Григорьевича. С Людмилой Петровной Егоровой, доктором наук, профессором и потрясающим краеведом, мы прошли в Ставрополе дорогами героев книг Юрия Григорьевича, в готовящемся к выходу очередном сборнике Трудов будет опубликована ее статья – она сравнила описания в книгах Слепухина со всеми ставропольскими реалиями.

Кто читал, тот должен помнить, что в конце «военной» тетралогии главная героиня – Таня Николаева – возвращается после войны в Энск, она сидит в парке на ступенях так называемой «Комсомольской горки» и вспоминает своих погибших товарищей, всех, кто не вернулся, размышляет о том, что такое война вообще и что такое война в жизни человека… И вы представляете, я увидела эту горку – там сейчас создан мемориальный комплекс всем, не вернувшимся с вой­ны. Смотришь, просто мозаичная стена, а подходишь поближе – мозаика сложена из тысячи фотографий, все лица реальных людей, которых унесла страшная война. Это удивительное зрелище, неизгладимое впечатление производит эта «Комсомольская горка». И ведь когда Юрий Григорьевич писал роман, ничего не было, не было никакого мемориала, как он почувствовал, что «Комсомольская горка» станет именно тем местом, куда будут приходить люди? Я была поражена…

КОРР. Вероятно, это то, что называется «писательской интуицией». Предвидение, предчувствие грядущих событий. Может быть, в том числе и этим можно объяснить не только неугасающий, а все возрастающий интерес читателей к творчеству писателя Слепухина. В том числе молодых совсем людей. Они читают, делятся впечатлениями, пишут великолепные рецензии на очень интересном сайте Livelib, что переводится именно так: Люблю читать. Как вы думаете, почему современная молодежь любит читать книги Юрия Слепухина?

Н. СЛЕПУХИНА. В одном из писем, которые приходят на сайт Фонда, я прочла сообщение от одного человека, который написал, что «уже пятое поколение нашей семьи читает «Перекресток»… Конечно, это не случайно. Потому что новое поколение, на которое я смотрю с интересом и надеждой, накапливает свой пласт информации. И, безусловно, они дадут оценку всему, что происходило и происходит, и они более независимы и свободны, чем мы, например, были…

Сейчас век информации, и мы можем в любой уголок мира не только заглянуть по интернету, но и съездить и своими глазами увидеть все, что хотим. А тогда был абсолютно другой мир. Что мы знали, к примеру, об эмиграции, о тех же репатриантах? Его же коллеги, писатели, смотрели на Юрия Григорьевича косо, сторонились – это кто такой?! Эмигрант, репатриант? Почему вернулся, с какой целью? Хотя много в то время говорили о патриотизме, но понять мотивы возвращения не могли – уж слишком необычно…

И вот сайт Livelib – эта такая своеобразная платформа для обсуждений, литературный клуб, и сейчас каждый может свободно высказать свое мнение. И я там действительно обнаружила совершенно потрясающие вещи. Вот чуть-чуть, отрывочки совсем небольшие я вам прочту. «Только Слепухин умел вызвать во мне нестерпимую боль за весь сошедший с ума мир, захлебнувшийся в своей жестокости. Как я завидую тем, кто еще только будет читать произведения Слепухина» – это о романе «Сладостно и почетно». – «Солидарна с теми, кто любит его книги всем сердцем. Это особый автор с почетным местом в любимых, со своей особой правдой о прошлом, без пафоса и нарочитого патриотизма, навязывания идеологии, уничтожения противника. Очень советую, даже тем, кто, как и я, не очень любит исторические романы».

А вот о романе «Киммерийское лето»: «Слепухин в не таком уж далеком 78 году написал совершенно прекрасный роман, который сейчас, в мои почти 21, отозвался во мне ноющей радостью… Удивительно нежная, изящная, красивая, трагичная, при этом насквозь советская, но абсолютно аполитичная книга о любви, об ответственности, о семье, о лжи, о возмездии, о нежности, о разных поколениях, о самостоятельности и правильных решениях». Разве можно «заставить, принудить» современную молодежь не только читать, но еще и писать рецензии на прочитанное? Нет, конечно! Значит, они находят в книгах Юрия Григорьевича нечто такое, чего не находят в другой современной литературе. Молодые сразу чувствуют фальшь, и до определенного момента сами не способны к фальши.

КОРР. Наталья Александровна, по всем обстоятельствам этот год и для Фонда, и в творческой биографии писателя – особенный. Наверняка будет очередная конференция «Слепухинские чтения», какие-то другие интересные мероприятия?

Н. СЛЕПУХИНА. Да, в этом году в октябре пройдут «Слепухинские чтения – 2018». Должна сказать, что наши конференции проходят по уже установившейся традиции. Открываются они обязательно во Всероссийском музее А.С. Пушкина – на Мойке, 12 или в Музее Г. Р. Державина. Второй день проходит еще в каком-либо научном или культурном учреждении Санкт-Петербурга, а третий день – это Ленинградская область. В 2014 году конференция завершилась в Музее-усадьбе «Рождествено» (Гатчинский район), в 2016 – в Музее-усадьбе «Приютино» во Всеволожске.

В этом году планируем открыть конференцию «Слепухинские чтения – 2018» в Музее Державина, продолжить в Российском институте истории искусств, знаменитом «Зубовском институте» на Исаакиевской площади, а завершить в Старой Ладоге. Мы ждем очень много гостей, в том числе будет большой коллектив ученых из Ставрополя, гости из других городов России и из-за рубежа. Конференция пройдет при поддержке Комитета по культуре Ленинградской области. А в ноябре прошлого года решением совета депутатов города Всеволожска официально установлен День памяти писателя Юрия Григорьевича Слепухина с датой его проведения 12 октября. К этой дате планируется объявить конкурс рецензий, при поддержке комитета по культуре администрации Всеволожского района. Будет, конечно, и положение о конкурсе. Читайте книги Слепухина и пишите о своих впечатлениях. Их можно прислать с пометкой «на конкурс рецензий» на адрес сайта нашего Фонда: yslepykhin.ru или на электронную почту: slepuhin@mail.ru

С Н.А. Слепухиной беседовала журналист Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото из личного архива Н.А. Слепухиной