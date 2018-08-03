Александр Дерюгин снова назван лучшим пахарем

В Волосовском районе в 17-й раз прошел конкурс пахарей, в котором состязались 18 участников из 11 районов Ленинградской области.

Все они соревновались в номинации «Приз имени Азманова Николая Родионовича» на знание технической части пахотных агрегатов, 10 участников – в номинации «Гладкая вспашка», 8 участников – в номинации «Загонная вспашка», 4 участника разыграли приз среди молодых механизаторов по загонной вспашке. Конкурс механизаторов-пахарей проводится один раз в два года. Его основателем стал Н.Р. Азманов, бывший руководитель отдела научно-технической политики комитета по АПК Ленинградской области. В агропромышленном комплексе региона 1348 трактористов-машинистов, из них 366 – молодежь в возрасте до 30 лет. На балансе сельхозпредприятий региона состоят 3043 трактора, 171 зерноуборочный и 281 кормоуборочный комбайн. Ежегодный коэффициент обновления парка техники – около 9%.Главный приз – трактор «Беларусь-82.1» – завоевал Александр Дерюгин, механизатор ЗАО «ПЗ Приневское», он уже несколько раз представлял регион на всероссийских соревнованиях. В этом году Дерюгин завоевал первое место в основном квалификационном соревновании 7-го Открытого чемпионата России по пахоте и 12-е место в 35-м чемпионате Европы по пахоте.