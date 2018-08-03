2 августа, в День празднования 88-летней годовщины со дня организации Воздушно-десантных войск, на Румболовском мемориальном комплексе собрались участники боевых действий в Афганистане и Чечне, а также ветераны «крылатой пехоты», чтобы почтить память погибших друзей.

Мероприятие открыл председатель Всеволожской городской организации «Забота», входящей в состав общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и ветеранов боевых действий» Михаил Марков. Он рассказал о доблестном пути наших воздушно-десантных войск и подытожил: «Десантники были и остаются элитой Российской армии». Председатель региональной областной организации инвалидов войны в Афганистане Юрий Евдокимов поздравил своих боевых товарищей с праздником и сказал много тёплых слов в их адрес. На праздник был приглашён о. Зиновий из храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни, который отслужил панихиду по «положившим головы за други своя» и совершил чин освящения нового колокола, изготовленного при содействии депутата города Всеволожска Олега Шутова. Колокол был установлен на памятник воинам-«афганцам» взамен утраченного.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона КРУПНОВА