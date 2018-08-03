Август – время арбузного раздолья. Эту сладкую ягоду любит каждый, но не все знают, как правильно выбирать арбуз к столу.

Специалисты советуют придерживаться трех главных правил. Во-первых, нужно постучать по арбузу – звук должен напоминать вибрацию. Глухой звук означает, что арбуз перезрел, а слишком звонкий – показатель того, арбуз недозрел. Обратите внимание на корку. В процессе созревания корочка становится матовой. Глянец должен насторожить: скорее всего, арбуз неспелый. Найдите земляное пятно – это место, на котором арбуз лежал на земле. Оно должно быть ярко-желтого цвета. Чем ярче – тем лучше. Значит, арбуз собран вовремя. Земляное пятно должно быть только одно. В порядке эксперимента можно попробовать проверить зрелость арбуза в домашних условиях. Погруженный в воду (в ванну) арбуз не должен тонуть. Пошел ко дну – значит, перезрел, из него вышел воздух.