Проект отделения на 250 сотрудников в поселке Мурино будет готов до конца года. За финансирование проекта обещают взяться застройщики в Западном Мурино, которые построят трехэтажное здание с общей площадью 4,4 тыс. кв.м. Проектирование и заключение экспертизы планируется завершить за четыре-пять месяцев.

Предположительно, отделение полиции появится в северо-западной части поселка Мурино – в конце Воронцовского бульвара, на границе с Буграми.

Такое решение было принято на совещании во главе с заместителем председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаилом Москвиным, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

– Работы начнутся в следующем году, – отмечают в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти. – Приблизительный срок строительно-монтажных работ – до полутора лет. Согласно техническому заданию, полученному от ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, здание будет соответствовать всем нормам безопасности, рассчитано оно на 250 сотрудников. Сейчас в Мурино работает только опорный пункт полиции с участковыми.

Застройщики будут финансировать возведение отделения пропорционально площади застройки на территории поселка, для этих целей будет заключен многосторонний договор.

Ирэн ОВСЕПЯН