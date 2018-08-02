Пони по кличке Гулливер из Всеволожского района уже через полгода может войти в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький в мире. Как сообщили его хозяева – владельцы племенного хозяйства «Идальго», таковы условия солидного сборника мировых рекордов.

– Заявку на уникальность можно подать только через полтора года после рождения пони, – рассказывает владелица хозяйства Елена Чистякова. – За год наш питомец вырос только на один сантиметр. Сейчас его рост – 49 см. У Гулливера знатная родословная. Папа – сын мультичемпиона мира, американский миниатюрный жеребец Нобель бой. Мама – породистая мини-лошадка Герти. Что касается клички их маленького сыночка, то он с рождения был уникальным. Рост малыша при рождении составил 27 сантиметров, а вес – не больше двух килограммов. Обычные пони в два раза больше и выше.

Отметим, что ежегодно на ферме «Идальго» рождается более 12 жеребят миниатюрных лошадей.

– Наши лошади вот уже восемь лет подряд становятся чемпионами российских выставок, – рассказывает заводчица. – И это вполне оправданно, так как производители – неоднократные чемпионы России и абсолютные чемпионы породы! Мы профессионально ведем зоотехническую работу, и результаты нас радуют. Вот уже четыре года подряд ферма «Идальго» официально признается лучшим племенным хозяйством России по разведению миниатюрных лошадей и пони (по результатам национальных чемпионатов). Наши миниатюрные лошади принимают участие во всех крупнейших чемпионатах страны.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА