В Молодёжном стартовала смена «ШоуМания»

31 июля в лагере «Молодёжный» стартовала тематическая смена под названием «ШоуМания». Продлится она до 14 августа. Для участия в ней в деревню Кошкино съехались 100 подростков в возрасте от 14 до 17 лет из разных районов Ленинградской области. Здесь собрались ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Смена обещает быть очень интересной и необычной. Она поможет подросткам раскрыть творческий потенциал, продемонстрировать скрытые таланты, о которых они даже не догадывались, и просто приятно провести время. По задумке организаторов, участники как бы попадают на территорию концерна, специализирующегося на создании реалити-шоу, где постоянно идёт работа над новыми проектами, проходят съёмки. На протяжении 15 дней ребята будут выполнять различные задания, вовлекаться в процесс создания шоу. Так они смогут почувствовать себя по-настоящему творческими людьми.

Во второй половине дня подростков ждут активные игры. А в завершение дня пройдёт всё самое интересное. Ребята будут демонстрировать свои таланты, выступая на сцене. Они смогут стать участниками театрализованных представлений и проявить себя на этом поприще.

Екатерина КОРОЛЕВА