Во всем мире 2 августа отмечается день рождения почтового ящика. Несмотря на повсеместное внедрение современных средств связи, он успешно выдержал испытание временем и никогда не пустует.

За свою пятивековую историю конструкция почтового ящика подверглась многочисленным модернизациям. В России самый первый уличный почтовый ящик был установлен в Санкт-Петербурге в 1848 году. Его образец находится в Центральном музее связи имени А.С. Попова. В этом же году первый почтовый ящик появился и в Твери. На ящике, защищенном козырьком, был изображен почтовый конверт с красной сургучной печатью. По виду эти ящики резко отличались от современных, так как они были произвольной формы и состояли из двух отделений: одно, закрытое на замок, – для того, чтобы туда опускали письма; другое, открытое, – для хранения писем, подлежащих возврату отправителю, так как адресаты их не были разысканы.

Конструкция их была ещё несовершенна, население боялось доверять свою переписку таким ящикам, люди продолжали приходить на почту, чтобы лично сдать письма приемщику. Тогда почтовики пошли на радикальную меру – начали целиком отливать их из чугуна. Эти массивные коробки, весом до 3 пудов, уже трудно было взломать или унести с собой. Но стоили они весьма дорого и широкого применения не получили.

Только с третьей попытки почтовые ящики получились удачными – они были довольно лёгкими и прочными, в них вделывались внутренние корпуса, позднее заменённые брезентовыми мешками. На ящиках так, чтобы бросалось в глаза, были изображены конверты. Любопытно, что такие конверты на почтовых ящиках рисовались в течение 80 лет, и только в 1926 году, когда грамотность стала достоянием всех слоёв населения, их рисовать перестали, заменив надписью «Почтовый ящик».

Современные почтовые ящики синего цвета – это не просто надежные хранилища для писем, но и эстетичные и вместительные конструкции. Сейчас металлические ящики заменяют пластиковыми контейнерами, оборудованными системами защиты от несанкционированного доступа и электронными чипами, которые позволяют четко отслеживать время выемки писем, сообщает ФГУП «Почта России».