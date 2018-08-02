Молодые соотечественники съехались в «Молодёжный»

Пятнадцать молодых соотечественников, проживающих за рубежом, съехались в ЛОГУ «Молодёжный» в деревне Кошкино. Со 2 по 6 августа для них будет организована обширная экскурсионная программа. Гостей ждёт посещение памятников, музеев, мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Ленинградской области.

Одним словом, скучать им точно не придётся. Члены делегации прибыли к нам из семи стран, а именно из Армении, Сирии, Финляндии, Германии, Ливана, Эстонии и Республики Беларусь.

Екатерина КОРОЛЕВА