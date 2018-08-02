Центр «Мои документы» переехал на новое место. Теперь посетителей ждут на ул. Заводской, д. 6, где на первом этаже расположены 19 окон приема-выдачи документов.

В прежнем здании МФЦ на ул. Пожвинской, 4А осталось только пять окон приема-выдачи документов. Отметим, что прошлое расположение центра было не очень удобным. А теперь, после переезда в новое здание, доступность МФЦ повысилась, и жители стали активнее пользоваться государственными услугами, предоставляемыми этим учреждением.

– МФЦ делают государственные услуги доступными для населения, – говорит директор «МФЦ» «Всеволожский» Андрей СОИН. – Сегодня отпала необходимость бегать из одного ведомства в другое. Ведь благодаря таким многофункциональным центрам можно обратиться в разные учреждения сразу. Это – прорыв в секторе предоставления госуслуг. Свадьба или рождение ребенка, покупка недвижимости или смена работы – практически в любой жизненной ситуации мы сталкиваемся с необходимостью оформления документов. Получение важной бумажки не должно становиться мучением, отнимать часы жизни и драгоценные нервы. Госуслуги должны быть доступными и эффективными, они должны помогать гражданам в достижении их целей. Перечень предоставляемых филиалом услуг постоянно расширяется.

По словам Андрея Соина, всего во Всеволожском районе пять МФЦ, посетители которых могут получить более 400 государственных и муниципальных услуг.

Ирэн ОВСЕПЯН