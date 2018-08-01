Руководители крупнейших предприятий Всеволожского района и успешные предприниматели встретились с главой района и главой районной администрации в формате бизнес-завтрака. В непринужденной обстановке состоялся откровенный разговор на темы, волнующие основных налогоплательщиков.

В основной программе прозвучали выступления об основных направлениях деятельности АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области», о развитии конкуренции на территории Всеволожского района, а также подготовке к участию в Совете по улучшению инвестиционного климата Всеволожского района, проведение которого намечено на осень, – сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

У собравшихся было много вопросов как к главе МО «Всеволожский муниципальный район» Ольге Ковальчук, так и к главе администрации района Андрею Низовскому. Завершая мероприятие, глава администрации сказал: «Бизнес, чтобы оставаться успешным, должен динамично реагировать на изменения рынка, новые законодательные инициативы. Государство постоянно заботится о тех, кто создает новые рабочие места, ориентируется на собственное производство. Наша задача – донести для предпринимателей информацию об уже существующих и новых формах поддержки и взаимодействия: на районном, областном, федеральном уровне. Самый эффективный путь – прямой диалог. Поэтому мероприятия, подобные сегодняшнему, будут проводиться регулярно».

На этот раз площадку для встречи с предпринимателями любезно предоставил гольф-клуб MillCreek.