«Золотой Трезини» проходит при поддержке дипломатического представительства Швейцарии в Санкт-Петербурге. Его цель – выявить проекты в области реставрации, реконструкции, нового строительства, интерьерного дизайна, ландшафта и инфраструктуры, эстетика которых соответствует высокому уровню, исторически присущему городу на Неве.

Принять участие могут российские и иностранные физические и юридические лица, реализующие проекты в Северной столице и Ленинградской области или планирующие это сделать. К ним относятся девелоперы, застройщики, архитекторы, проектировщики, дизайнеры, декораторы, студенты и аспиранты архитектурных высших учебных заведений, сообщается на сайте администрации Заневского городского поселения.

Работы будут оценивать известные личности, такие как историк Лев Лурье, джазовый музыкант Давид Голощекин, модельер Татьяна Парфенова, певица Диана Арбенина, фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец и скульптор Павел Игнатьев. Жюри во главе с Генеральным консулом Швейцарии в Петербурге Роджером Куллем включило Stockholm, «Дом у Ратуши» и «Семь столиц» в десятку лучших по итогам квалификационного отбора. Эксклюзивным брокером этих проектов выступает «Петербургская Недвижимость».

Открытый архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» назван в честь первого архитектора Северной столицы Доменико Трезини. По его проектам заложили Кронштадт, Александро-Невскую лавру и застроили часть Васильевского острова. Трезини возвел Петропавловский собор, Летний дворец Петра I, Благовещенскую церковь Александро-Невской лавры, здание Двенадцати коллегий и Гостиный Двор.

ЖК в Кудрово представлен в номинации «Лучший построенный жилой комплекс комфорт-класса». Как сообщили в пресс-службе Setl Group, он является самым масштабным из законченных проектов данного класса в Санкт-Петербурге и 47-м регионе. Его жилую часть завершили в 2018 году, а общая площадь недвижимости составила около 960 тысяч квадратных метров. Кварталы «Вена» и «Лондон» выполнены в стилистике европейских столиц. Там расположены пешеходные бульвары и благоустроенная набережная, есть дошкольные учреждения, школа, детские и спортивные площадки, торговый центр. На пешеходной площади Европы красуется фонтан, а брандмауэрах домов – фантазийные репродукции австрийского художника Густава Климта.

Победителей объявят на торжественной церемонии награждения во Дворце Трубецких-Нарышкиных 29 ноября.