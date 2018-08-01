В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 02.07.2018 № 220 «Об утверждении Порядка выдачи удостоверения многодетной семьи Ленинградской области» такие семьи получат специальный документ.

Право на получение удостоверения предоставляется одному из родителей (единственному родителю) многодетной (многодетной приемной) семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние дети или дети старше возраста 18 лет, не достигшие возраста 23 лет и обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения. Указанный родитель или оба родителя при этом являются гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Ленинградской области.

Удостоверение выдается комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, который обеспечивает изготовление бланков удостоверений. Выдача удостоверения планируется в октябре-ноябре текущего года после изготовления бланков удостоверений.

В настоящее время многодетным семьям выдаются справки установленного образца в соответствии с приказом комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 29.12.2017 № 29 (Приложение № 35).