В преддверии празднования Дня Военно-морского флота России, 28 июля, Генеральный секретарь Международного комитета по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма Владимир Пискурев вручил командованию легендарного Крейсера «Аврора» Международный сертификат, подтверждающий внесение корабля во Всемирный список объектов особой туристской привлекательности. 29 июля «Аврору» посетил Президент РФ Владимир Путин.

Знаменитый бронепалубный крейсер I ранга «Аврора» является объектом культурного наследия РФ. Он входит в состав Балтийского флота России и является действующим крейсером. Команда корабля составляет 30 человек.