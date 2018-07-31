Федералы помогут построить детские учреждения во Всеволожском районе

Минстрой РФ подтвердил финансирование восьми объектов, строящихся в Ленинградской области в рамках программы «Стимул», на 2018 год. Как сообщил по итогам совещания в министерстве заместитель председателя правительства области Михаил Москвин, речь идет о школе на 1175 мест в Мурино (квартал ООО «Полис»), детском садике в Буграх на 190 мест (квартал «ФСК «Лидер») и двух школах по 950 мест в Буграх (кварталы компаний «Арсенал» и ООО «Самолет»). Все эти объекты будут введены в строй в 2019 году и открыты как государственные. В частности, в Буграх с вводом двух школ все дети смогут посещать учебные заведения в первую смену.

Также Минстрой РФ предварительно одобрил заявку на 2019 год по объектам, ввод которых намечен на 2020 год. А именно: школа на 550 мест в Новогорелово (квартал ООО «Интер альянс»), детский сад на 295 мест в Кудрово (квартал ООО «Кудрово-град»), школа в Мурино на 1175 мест (ООО «Петрострой»), школа на 550 мест в Мурино (квартал «Унисто Петросталь»).

Программа «Стимул» предполагает передачу застройщиком проекта соцобъекта и участка земли под него районным властям. Финансирование строительства осуществляется из средств федерального (70%), регионального (27%) и муниципального (3%) бюджетов.

Финансирование возведения социальных объектов в Ленинградской области по программе «Стимул» в 2018 году составляет около 850 млн рублей, на 2019 год запланировано выделение более 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.