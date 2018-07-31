В последние выходные июля в Псковской области в рамках проекта «Стихи и песни на границе России» на средства гранта Президента РФ на развитие гражданского общества уже в восьмой раз прошёл поэтический фестиваль исторической поэзии «Словенское поле – 2018». В нём приняли участие поэты и литераторы из 18 регионов России, а также Беларуси, Украины и Латвии.

В течение трёх дней гости псковской земли посещали мемориальные места области и состязались в поэтическом мастерстве.

Председателем жюри на фестивале был известный поэт, корреспондент «Всеволожских вестей» Владимир Шемшученко, который в составе делегации литераторов Ленинградской области принял участие в церемонии приношения земель из исторически значимых мест к Священному холму единения и славы России в Изборске. Он привёз с легендарной Дороги жизни горсть земли и в торжественной обстановке вместе с другими участниками акции высыпал её на священный холм, к которому со всех концов большого Русского мира стекаются героические земли Отечества.

Владимир КАМЫШЕВ

Фото Дмитрия ВАГИНА