2 августа на базе машинно-испытательной станции «Калитино» (Ленинградская область, Волосовский район, деревня Калитино) состоится 17-й конкурс профессионального мастерства механизаторов «День пахаря – 2018».



В региональном соревновании примут участие победители районных конкурсов. Механизаторы будут состязаться в знании теории пахатных агрегатов и нескольких практических дисциплинах вспашки. Всеволожский район будет представлять Александр Дерюгин из ЗАО «Племенной завод «Приневское», победитель Всероссийского конкурса пахарей в 2018 году.