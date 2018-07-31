На 27 июля на территории Ленинградской области зарегистрированы 5124 пострадавших от укусов клещей, в том числе 1001 ребенок. Всеволожский район (486 случаев) в рейтинге укусов на втором месте после Тихвина (833 случая). В основном укусы жители области получили при посещении лесных массивов.

Проведены исследования 4432 клещей, снятых с пострадавших в Ленинградской области, на наличие вируса клещевого энцефалита. По данным Роспотребнадзора, возбудитель обнаружен в 25 (0,56%), на наличие возбудителя клещевого боррелиоза – 3198 клещей, возбудитель обнаружен в 847 (26,4%), на наличие эрлихиоза – 1717, в 135 обнаружен возбудитель (7,8 %), на наличие анаплазмоза – 1539, в 18 клещах обнаружен возбудитель (1,2 %).

Во Всеволожском районе зарегистрировано по одному случаю заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом.