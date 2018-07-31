Алексей Кондрашин, заместитель главы администрации Всеволожского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, по поручению руководства проводит плановые проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному году, где ведутся следующие работы:

Сертоловская СОШ № 2: ремонт кровли и спортивных залов.

Сертоловская СОШ № 1: ремонт коридоров.

Сертоловский детский сад комбинированного вида № 2: замена дверей, ремонт лестничных пролетов, устранение замечаний пожарного надзора.

Гарболовская СОШ: выполнение работ по ремонту цоколя, отмостки, крылец, дорожного покрытия, коридоров и лестниц третьего этажа.

Гарболовская СОШ: ремонт полов (замена плитки).

Токсовский центр образования: ремонт лестничных пролетов и замена металлического ограждения.

ДСКВ «Южный»: ремонт пищеблока.

Всеволожская СОШ № 6: ремонт спортзала.

Всего к новому учебному году будет отремонтировано 17 детских садов и 24 школы.