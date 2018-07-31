Во Всеволожске по адресу: ул. Заводская, д. 6 с 1 августа начнет работать центр «Мои Документы». График работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.

Главным преимуществом нового центра станет максимальная транспортная доступность, сообщает ГБУ ЛО «МФЦ». Центр расположен в непосредственной близости от железнодорожного вокзала, остановок большинства маршрутных автобусов и электрички. Кроме того, рядом с МФЦ располагаются офисы Росреестра и Кадастровой палаты, Пенсионного фонда, соцзащиты и других популярных ведомств. На первом этаже просторного помещения расположены 19 окон приема-выдачи документов, комфортный сектор ожидания, оборудованы кабинеты для проведения фотосъемки и биометрии.

«Обращаем внимание граждан, что по старому адресу МФЦ также будет работать, но в более компактном варианте, на 5 окон. Выдача готовых документов будет производиться в отделе, в котором заявитель подавал документы», – комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.