Фестиваль «Область молодая» прошёл в Углово

В минувшее воскресенье, 29 июля, на пляже у Зеркального озера в посёлке Углово прошёл фестиваль «Область молодая». На этой площадке он собрал гостей уже в третий раз. В этот день здесь состоялись сразу два праздника: фестиваль «Область молодая» и День военно-морского флота России.

Торжество получилось ярким и позитивным. Многочисленные отдыхающие могли присоединиться к игровой программе «День Нептуна», посвященной Дню ВМФ. А те, кто предпочитает более спокойные развлечения, с удовольствием наблюдали за творческими номерами участников фестиваля. Сюда приехали ребята из Агалатовского, Новодевяткинского, Кузьмоловского, Рахьинского и Свердловского поселений. Юные таланты развлекали публику своими танцевальными и вокальными номерами.

Организаторами мероприятия выступили отдел по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района и Дом культуры «Свеча».

Екатерина КОРОЛЕВА