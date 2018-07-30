30 июля станция «Академическая» закрывается на капитальный ремонт. Специалистам предстоит восстановить гидроизоляцию наклонного хода, демонтировав старые армоцементные водоотводящие зонты и заменив их на современные, состоящие из композитных материалов, которые обеспечивают легкий доступ к тоннельной обделке даже в процессе повседневной эксплуатации станции. Всего будет смонтировано около 1,5 тысячи квадратных метров зонтов с антивандальным покрытием.

Во время работ на станции «Академическая» также будет проведен капитальный ремонт эскалаторов, заменены элементы отделки вестибюлей, установлены современные светодиодные светильники, модифицированная линейка турникетов, модернизирована система видеонаблюдения и проведены мероприятия по повышению доступной среды для пассажиров с ограниченными возможностями, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

По плану работы продлятся 11 месяцев. Пользуйтесь соседними станциями Линии 1 – «Политехнической» и «Гражданским проспектом».