Жители блокадного Ленинграда и защитники города получат выплату к 75-летней годовщине полного освобождения от фашистов. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Единовременная денежная выплата тем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» и почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда», будет перечислена в январе 2019 года. Ее размер составит 5 тысяч рублей.

«Мы в долгу перед теми, кто в меру своих сил участвовал в обороне Ленинграда, и выплата к предстоящей 75-й годовщине полного снятия блокады — дополнительная мера поддержки наших блокадников и защитников города. Уверен, что финансовая помощь уважаемым жителям Ленинградской области будет нелишней», — прокомментировал свое решение губернатор Александр Дрозденко.

По предварительным оценкам, денежную выплату получат свыше 5 тысяч человек.

Информация размещена на официальном сайте правительства региона.