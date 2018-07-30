Двадцатисемилетней Виктории Закревской с ее удивительной коллекцией наблюдений впору преподавать курс житейской мудрости для взрослых скептиков. Эта девушка научилась любить жизнь, несмотря на то, что порой судьба невыносима… Ей, как никому другому, известно: когда обстоятельства берут за горло, появляется второе дыхание.

Если хочешь увидеть радугу, будь готов попасть под дождь. Но помни: когда радуга держится слишком долго, на нее перестают смотреть.

Виктория могла бы не раз предъявить счет судьбе, но не делает этого, потому что уверена: жизнь – праздник, даже если он на соседней улице. Про таких, как Вика, говорят – душа компании. В этом убеждаешься с первых же минут общения с ней. Время за разговором с этой удивительной девушкой пролетает незаметно, и все равно остается ощущение какой­-то недосказанности. Все моментально оказываются во власти ее обаяния. Некоторые даже не догадываются, что три года назад страшная авария разделила жизнь Вики на «до» и «после». А для того чтобы постепенно вернуться в прежнее русло – к работе тренера по аквааэробике, ей пришлось учиться заново ходить…

Ночь. Сентябрь 2015­-го. Поздний вечер. Молодая супружеская пара возвращается домой. Вдруг – визг тормозов и нечеловеческий крик. Что случилось с ними в пути, Виктория не помнит. Только отрывки: страшную боль во всем теле. Потом – провал. Очнулась она уже в больнице. Подробности этой автокатастрофы, в которой погиб водитель, а виновник происшествия пытался скрыться, выясняют до сих пор.

Каждый играет теми картами, какие дала ему судьба, а идеальных раскладов не бывает, горестно рассуждали сочувствующие. Все мы, хотим того или нет, – участники большой лотереи несчастий. Однако жизнь всегда дает шанс. Просто не нужно терять надежду, ведь трудности созданы для того, чтобы тренировать характер, волю и нервную систему.

Вика провела на больничной койке почти год. То, что девушка осталась жива после стольких травм, – чудо. Она лишилась стопы, перенесла несколько сложнейших операций, но смогла все это пережить. Ее сотворили врачи-­волшебники. «Они в прямом смысле собрали меня по косточкам и вытащили с того света», – говорит Виктория.

Но никто, даже доктора-­чародеи, не мог дать гарантию, что она снова будет ходить. А провести остаток дней в инвалидной коляске для нее, у которой всегда, как говорят, одна нога здесь, другая там, было страшнее смерти. Поддержка близких придавала ей силы. А она научилась жить заново и ценить в жизни то, на что раньше даже не обращала внимания.

– Скромная безделушка имеет шанс превратиться в чудо, если подарена с любовью, – отмечает Виктория. – Самое главное, чтобы подарок был преподнесен от чистого сердца. Лучшие презенты мы получаем на Новый год. Этот праздник с веками обрел теплую семейную атмосферу мира, уюта и надежды. Так получилось, что несколько месяцев после аварии я жила у родителей, так как за мной требовался постоянный уход. Я не обращала внимания на то, что близкие, которые постоянно находились рядом со мной, иногда отлучались. Оказалось, что они готовят удивительный творческий сюрприз.

Мое семейство придумало и записало песню к Новому году, посвященную мне и моему мужу Кириллу. Тогда я поняла, что никогда нельзя опускаться до жалости к себе. Это губительная привычка. Не хочу, чтобы меня жалели. А вообще, конечно, быстро не расскажешь всего, что мне пришлось пережить. Вот уж правду говорят: все, что нас не убивает, делает сильнее. Я вообще на жизнь стала смотреть иначе… Моя жизнь сегодня удивительно глубокая и наполненная простыми вещами: солнцем, осенью, любимым мужчиной, улыбкой мамочки. Безмерно благодарна ей за то, что она родила меня… Причем два раза, – рассказывает Вика.

– Я поставила цель заново научиться ходить, постоянно занималась, – отмечает собеседница. – Танцевальное прошлое дает о себе знать, я научилась ходить на протезе, даже не прихрамывая. Сегодня мои подопечные, когда видят, какие трюки я выделываю в плавательном бассейне с протезом на стопе, удивляются. Некоторые не верят своим глазам, что такое возможно.

– Долго настраивалась, прежде чем переступить порог бассейна, где раньше работала, – рассказывает Вика. – Говорят, в несчастье судьба всегда оставляет дверцу для выхода. Но не всем удается ее найти. У меня получилось. Когда вышла на работу, жизнь постепенно стала возвращаться в привычное русло. Прошедшие дни и ночи стали забываться, как страшный сон. Стала вести более активный образ жизни.

– Всегда есть люди, которым намного хуже, чем тебе. Я могу ходить, у меня, слава богу, есть зрение, руки, здоровая голова. А сколько на свете слепых, глухонемых, полностью парализованных. Когда начинаешь сравнивать их долю со своей, понимаешь, что зря клянешь небеса. Вообще жизнь имеет ту ценность, какой мы хотим ее наделить. И тот, кто постоянно ноет, что несчастлив, просто ленится жить, – продолжает собеседница.

– После этой трагедии я познала людей, их истинную суть, – говорит Виктория, на глаза ее снова навернулись слезы. – Многие искренне сочувствовали мне, но нашлись и такие, кто отвернулся. Спасибо родным, они так поддержали меня в трудный период. Феномен моих близких в том, что для них нет закрытых дверей. Если ради спасения близких людей им понадобится пешком дойти до египетских пирамид, они без раздумий отправятся в путь.

А вот чего никогда не станет Виктория делать – так это «прогибаться под изменчивый мир».

– У меня другая анатомия спины, – полушутя продолжает Вика. – Я вовсе не чувствую себя обделенной и не испытываю дефицита в общении. У меня есть работа.

– Как удается сохранять неизменную жизнерадостность? – спрашиваю свою собеседницу.

Она внимательно посмотрела на меня, выразительно улыбнулась и ответила:

– Когда в этом вся твоя жизнь, привыкаешь. Открывается второе дыхание. А вообще, если бы жизнь не давала трещин, в ней не за что было бы зацепиться… Главное богатство – время. Оно быстротечно. Не могу понять фразу: «убить время». Его, наоборот, надо ценить. Дорожить каждой секундой бытия. Некоторые люди считают, что размышлять об этом – значит думать о печальном, это нагоняет тоску. Не согласна. Конечно, в моей жизни были случаи, когда я тратила свое время на пустяки. Это моя ошибка. Но я постараюсь ее исправить. Мне бы не хотелось, чтобы жизнь прошла в мелочных заботах, в пустой, бесплодной болтовне о каких-­то вещах, о коих, может, не стоило и думать.

– А чего не хватает для полного счастья?

– Всякому нормальному человеку, в том числе и мне, всегда чего-­то не хватает. Если же выделить что-­то одно, то для меня это, безусловно, счастье и благополучие окружения – родных и близких, друзей, коллег по работе. Любому здравомыслящему человеку ясно, что если вокруг не все в порядке, одному трудно построить свое – изолированное, отдельно взятое – счастье.

И еще очень хочу сказать, что человек может быть счастлив в любых жизненных обстоятельствах. Одна мудрая женщина рассказала мне эту притчу, и с тех пор она стала моим жизненным кредо…

…Говорят, Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок.

– Что еще слепить тебе? – спросил Всевышний.

– Слепи мне счастье, – попросил человек.

Ничего не ответил Бог и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото со страницы Виктории Закревской в социальной сети «ВКонтакте»