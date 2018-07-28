Помним защитников Отечества

В Ленинградской области ведутся работы по сохранению исторической памяти о погибших защитниках Отечества: помимо поисковых работ, активно идет паспортизация воинских захоронений. Уже выявлено 774 воинских захоронения, из которых 611 паспортизированы и поставлены на учет. Полностью паспортизацию планируется завершить к маю 2020 года, когда будет отмечаться 75-летие Победы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон, который регламентирует проведение хозяйственной деятельности на месте выявленных захоронений. Нормативный акт устанавливает особенности проведения изыскательско-поисковых работ и осуществления хозяйственной деятельности в границах территорий Ленинградской области, на которых в период 1939–1944 годов велись боевые действия.

На этих территориях будет запрещено осуществление хозяйственной деятельности до завершения изыскательско-поисковых работ. Это позволит обеспечить сохранение исторической памяти по отношению к павшим защитникам Родины, а также гарантирует инвесторам, намеренным работать в Ленинградской области, соблюдение их бизнес-интересов.

Ранее закон, который вступит в силу с 1 октября 2018 года, был принят Законодательным собранием Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства.