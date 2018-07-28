Жители Кузьмоловского решили благоустроить площадь

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» позволит Кузьмоловскому преобразиться. Жители поселка решили, что пора привести в порядок свою центральную площадь.

Площадь на улице Молодежная, согласно планам, превратится в современный объект ландшафтной архитектуры. Красивые фонари и чугунные садовые скамьи, тротуарная плитка, многолетние растения, цветы сделают площадь неузнаваемой. Она станет настоящим местом отдыха для жителей поселения.

Предусмотрена и парковка для автомобилей, причем в приоритете будут места для автолюбителей с ограниченными возможностями здоровья.