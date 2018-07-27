В минувший четверг, 26 июля, заместитель главы районной администрации по социальному развитию Светлана Хотько встретилась с активной молодёжью Всеволожского района. В конференц-зале КДЦ «Южный» собрались члены Молодёжного совета района и специалисты по работе с молодёжью регионального и муниципального уровня.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель главы администрации по общим вопросам Сергей Поляков и начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета по образованию Татьяна Мальцева. Встреча началась с приветственного слова Светланы Хотько и её знакомства с участниками. Следом за ней выступили начальник отдела по молодёжной политике комитета по молодёжной политике правительства ЛО Наталья Берденникова и начальник отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям Всеволожской районной администрации Евгения Шостак, которые рассказали о перспективах и направлениях работы. Руководитель Ленинградского областного регионального отделения организации «Российские студенческие отряды» Елена Пушкова рассказала о деятельности организации и призвала молодёжь к активному сотрудничеству. В завершение встречи молодые активисты района получили ответы на свои вопросы.Светлана Хотько заверила, что встречи со специалистами поселений будут проходить на регулярной основе.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА