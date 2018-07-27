Действует льготный проезд до Кудрово

На маршруте, курсирующем между станцией метро «Улица Дыбенко» и городом Кудрово, начал действовать единый социальный проездной билет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. Социальный билет дает право льготного проезда федеральным льготникам, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, лицам, сопровождающим инвалидов первой группы, детей-инвалидов и инвалидов-колясочников.

Система активации социального билета включает в себя 120 точек, среди которых – отделения «Почты России» и автостанции. С февраля этого года продлевать билет можно по месту пребывания, а не по месту регистрации.Автобусы по маршруту 492А следуют от остановки на Пражской улице до Европейского проспекта и до проспекта Строителей. Транспорт можно узнать по надписи «Социальный» на бортах.Кроме того, для удобства жителей изменена трасса маршрута 596А: 11 больших автобусов ЛИАЗ проходят по Европейскому проспекту, а семь ПАЗов идут по Пражской улице и по проспекту Строителей. Таким образом, жителям новых кварталов не нужно ходить на конечную остановку для того, чтобы сесть в автобус. На этом маршруте продолжает действовать электронный проездной билет «Подорожник». Общее количество транзакций, совершаемых пассажирами посредством этого платежного инструмента, превысило 2,5 тысячи в сутки.