Малый и средний бизнес Всеволожского района работает на перспективу

25 тысяч жителей Всеволожского района трудятся в сфере потребительского рынка малого и среднего предпринимательства. На территории района деятельность осуществляет 3021 субъект. Но это не предел.

– Потребительский рынок Всеволожского района продолжает развиваться и характеризуется высокой предпринимательской и инвестиционной активностью, положительной динамикой развития, – отмечают в администрации Всеволожского района. – Отрасли потребительского рынка – торговля, услуги общественного питания, бытового обслуживания – играют значительную роль в социально-экономическом развитии. Всего в районе 3511 предприятий потребительского рынка. Из них 261 работают в сфере общественного питания, 642 – бытового обслуживания населения, а 2608 – в розничной торговле.– В малом и среднем предпринимательстве задействованы примерно 46 процентов местного населения, – сообщают в районной администрации. – Это те налогоплательщики, на средства которых реализуются разные социальные проекты. Не секрет, что из средств налогоплательщиков формируется любой бюджет, благодаря которому строятся детские сады, решаются социальные задачи.

Ирэн ОВСЕПЯН

 

27 Июль, 2018
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