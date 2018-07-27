25 тысяч жителей Всеволожского района трудятся в сфере потребительского рынка малого и среднего предпринимательства. На территории района деятельность осуществляет 3021 субъект. Но это не предел.

– Потребительский рынок Всеволожского района продолжает развиваться и характеризуется высокой предпринимательской и инвестиционной активностью, положительной динамикой развития, – отмечают в администрации Всеволожского района. – Отрасли потребительского рынка – торговля, услуги общественного питания, бытового обслуживания – играют значительную роль в социально-экономическом развитии. Всего в районе 3511 предприятий потребительского рынка. Из них 261 работают в сфере общественного питания, 642 – бытового обслуживания населения, а 2608 – в розничной торговле.– В малом и среднем предпринимательстве задействованы примерно 46 процентов местного населения, – сообщают в районной администрации. – Это те налогоплательщики, на средства которых реализуются разные социальные проекты. Не секрет, что из средств налогоплательщиков формируется любой бюджет, благодаря которому строятся детские сады, решаются социальные задачи.

Ирэн ОВСЕПЯН