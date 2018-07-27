Ночные и вечерние выезды сотрудников областного комитета государственного экологического надзора совместно с патрульно-постовой службой ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти по местам несанкционированного приема, размещения и сжигания отходов во Всеволожском районе, проходившие с 23 по 25 июля, выявили факты незаконного размещения и сжигания мусора.

В отношении установленных нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях. Изъяты грузовые транспортные средства, которые использовались для транспортировки отходов, – сообщает Online47.

По словам председателя комитета Михаила Козьминых, постоянно идет мониторинг районов на границе с Петербургом для выявления новых мест массового приема и размещения отходов. «Мы продолжаем работу по списку «горячих точек» Всеволожского района. В сравнении с аналогичными рейдами, проводившимися прошлым летом, количество зафиксированных нарушений существенно снизилось», – отметил он.