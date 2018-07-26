Прокуратура защитила интересы инвалидов

Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения прав инвалидов в части исполнения законодательства, направленного на обеспечение для указанной категории граждан общедоступности социальной инфраструктуры, в деятельности органов местного самоуправления района, сообщается на официальном сайте прокуратуры ЛО.

Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства при входе в здания администраций 17 поселений Всеволожского района для инвалидов по зрению не установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании.

По факту выявленных нарушений городской прокуратурой в адрес администраций поселений внесены представления с требованием устранить нарушения действующего законодательства и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.