По сообщению ФКУ Упрдор «Северо-запад», на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 27 июля 2018 года с 10.00 до 10.45 будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Для прохода вниз по реке яхты «Gekko» с максимальным высотным габаритом 16,5 метра, представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области.

Технологическая разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25°С и скорости ветра не более 15 м/с.

С 00.00 до 06.00 27 июля 2018 года в Токсовском тоннеле (внутреннее кольцо КАД км 31+433 – транспортная развязка КАД на пересечении с а/д «Санкт-Петербург – Матокса») будет выполняться комплекс работ по приведению северного транспортного отсека в транспортно-эксплуатационное состояние.

«На время производства работ в тоннеле будет организовано реверсивное движение с ручным регулированием, введено ограничение скорости дорожного движения до 40 км/ч. На участке установят временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, будет смонтирована световая сигнализация», – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Напомним, в настоящее время подрядная организация ООО «Карст» в рамках заключенного государственного контракта выполняет работы по ремонту Токсовского тоннеля, которые должны завершиться 1 декабря 2018 года. В период работ одна половина тоннеля по направлению в Ленинградскую область закрыта. Движение транспорта организовано по второй половине тоннеля по двум полосам (по одной полосе в каждом направлении).

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства