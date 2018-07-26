В администрации Всеволожского района 24 июля состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя главы администрации Половинкина В.А.

Комиссия рассмотрела два вопроса:

1. О мерах по ликвидации несанкционированной свалки люминесцентных ламп на территории промышленной зоны «Кирпичный завод».

2. О дополнительных мерах обеспечения безопасного отдыха населения на Ладожском озере – пляже возле Ладожского маяка.

По существу рассмотренных вопросов повестки заседания и докладов старшего инспектора Всеволожского отделения центра ГИМС МЧС РФ по Всеволожскому району Павловой Е.В. и начальника управления экономики администрации Всеволожского района Масловой И.С. комиссия приняла следующие решения:

- Усилить проводимую через СМИ муниципальных образований разъяснительную работу с населением о строгом соблюдении правил поведения и требований безопасности при нахождении на водных объектах.

- Рекомендовать учредителю ООО «Золотой берег» принять дополнительные меры для обеспечения безопасности людей на берегу Ладожского озера в районе Осиновецкого маяка путем выставления спасательного поста во время купания отдыхающих.

- Главе администрации МО «Рахьинское городское поселение» во взаимодействии с автодорожной инспекцией принять оперативные меры по установлению дорожных знаков, запрещающих стоянку автомобилей, на участке дороги от Дороги жизни до пляжа у Осиновецкого маяка.

- Начальнику управления экономики администрации Всеволожского муниципального района продолжить работу по утилизации несанкционированной свалки люминесцентных ламп. Конкретные меры по решению данного вопроса в срок до 6 августа представить в виде плана в КЧС и ОПБ.

- Главе администрации МО «Щегловское сельское поселение», в целях сохранения здоровья людей, особенно детей, принять безотлагательные меры по исключению доступа населения внутрь здания с лампами (в срок до 10.08.2018 г.).

Решением комиссии была создана оперативная группа реагирования КЧС и ОПБ в составе пяти человек.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО