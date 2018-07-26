Муринские правоохранители отметили новоселье

В Мурино, на Привокзальной площади, д. 3, в арендованном администрацией помещении открылся участковый пункт полиции. Присутствовавшие на открытии пункта полиции глава муниципального образования Валерий Гаркавый и заместитель начальника УМВД РФ по Всеволожскому району Ленинградской области – начальник полиции полковник полиции Дмитрий Соколов пожелали участковым успешной работы и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в обеспечении безопасности граждан.

В выделенных помещениях сможет разместиться до 4-х участковых уполномоченных полиции, которые будут принимать граждан по следующему графику: вторник, четверг с 18.00 до 20.00, первая и третья суббота с 11.00 до 13.00, второе и четвертое воскресенье с 16.00 до 18.00.

Открытие пункта полиции – это первый шаг в выстраивании полноценной системы обеспечения правопорядка на территории Мурино. Строительство отдела полиции штатной численностью 70 –  80 человек запланировано генеральным планом на 2020 – 2030 г.г., –   сообщается на официальном сайте администрации поселения.

 

26 Июль, 2018
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