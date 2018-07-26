С 21 сентября 2017 года по 12 апреля 2018 года в рамках образовательной программы по физической культуре проходила 53-я областная Спартакиада школьников Ленинградской области по семи видам спорта. За этот период состоялись 323 соревнования, в том числе 285 зональных, 24 полуфинальных, 14 финальных.

В Спартакиаде школьников приняли участие команды 304 общеобразовательных организации Ленинградской области. В I группе соревновались команды-классы, ставшие победителями внутришкольного этапа. Во II группе – сборные команды классов из малокомплектных школ.

В Спартакиаде школьников приняли участие все общеобразовательные организации из 9 муниципальных районов. В зональных соревнованиях по легкой атлетике участвовали 273 школы (3250 обучающихся), по общей физической подготовке – 279 школ (3189 обучающихся), по футболу – 287 школ (2283 обучающихся), в баскетболе среди юношей – 248 школ (1715 обучающихся), среди девушек – 205 школ (1436 обучающихся), в плавании – 126 школа (948 обучающихся), в лыжных гонках – 215 школ (2057 обучающихся).

В полуфинальных и финальных соревнованиях Спартакиады школьников приняли участие 296 общеобразовательных организаций (2542 обучающихся).

Команды общеобразовательных организаций Всеволожского муниципального района показали высокий уровень физической и технической подготовленности. Лучшими в комплексном зачете среди общеобразовательных организаций стали МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Токсовский центр образования».

В соответствии с Итоговым протоколом заседания судейской коллегии 53-й областной Спартакиады школьников Всеволожскому муниципальному району присуждено 1 место среди муниципальных районов Ленинградской области.

В I группе безусловную победу одержала Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1 (директор – Березина Маргарита Геннадьевна, руководители команд – учителя физической культуры Арбузова Надежда Петровна, Гашникова Людмила Анатольевна), а Средняя общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово» заняла в этой же группе 10 место (директор – Соловьёв Игорь Юрьевич, руководители команд – учителя физической культуры Веселков Александр Сергеевич, Гедейко Людмила Николаевна).

Средняя общеобразовательная школа «Токсовский центр образования» стала победителем среди общеобразовательных организаций во II группе школ (директор – Никандрова Наталья Геннадьевна, руководители команд – учителя физической культуры Василькова Олеся Сергеевна, Зуева Валентина Валерьевна).